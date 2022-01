Delegada da Polícia Civil é assaltada e tem pertences roubados em Fortaleza

Uma delegada da Polícia Civil do Ceará (PCCE) foi vítima de um assalto e teve pertences roubados por dois homens, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na noite do último sábado (8). A servidora pública não ficou ferida.

A PCCE informou, em nota, que "está em diligência com o objetivo de capturar dois homens suspeitos de roubo contra uma delegada da Polícia Civil".

Os suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram em seguida. A reportagem apurou que eles levaram um aparelho celular e uma bolsa, com documentos pessoais e cartões bancários da delegada. A ação criminosa aconteceu na Rua Tenente Roma.

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou uma varredura pelo local, mas não encontrou os criminosos, segundo a Polícia Civil, que investiga o caso.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos".

Policial civil é assassinado em Caucaia

Na mesma noite, um policia civil foi assassinado a tiros na Rua Canaã, bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ninguém foi preso pelo homicídio.

De acordo com policiais militares que estiveram no local do crime, o escrivão Edson Silva Macedo, 42 anos, era lotado no 20º DP (Maracanaú). Ele possuía uma casa para alugar em Caucaia, mas o imóvel estava desocupado.

Legenda: Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local do crime e iniciaram as buscas para identificar e localizar os responsáveis pela morte do escrivão Foto: Foto: Darley Melo

Conforme a Polícia, ele soube que a residência estava sendo usada por criminosos e, na noite deste sábado, foi ao local verificar. Ao chegar na casa, foi surpreendido pelos atiradores e acabou morto. Ainda não há informações de quantas pessoas participaram do crime.

Dentro do imóvel foram encontrados cápsulas de pistola calibres .40 e 380. O corpo do policial estava na sala da casa. Um dos tiros atingiu a nuca do escrivão. Uma das hipóteses levantadas preliminarmente pela Polícia é a de que ele entrou pela frente da casa e os suspeitos chegaram pelos fundos.

Policiais militares do 12º Batalhão (Caucaia) iniciaram as buscas na região para identificar os responsáveis pelo crime.