Conselhos de medicina e de enfermagem serão comunicados sobre profissionais em aglomeração em Orós

O delegado regional de Polícia Civil de Icó, Glauber Ferreira, vai comunicar ao Conselho Regional de Medicina e ao Conselho Regional de Enfermagem a presença de um médico e de duas enfermeiras em uma festa de aniversário que causou aglomeração de pessoas na noite deste sábado (5), no distrito de Palestina, na zona rural de Orós.

O caso repercutiu na região Centro-Sul do Ceará. A secretária de Saúde de Orós, Zuíla Maria Maciel Peixoto, lamentou o fato e esclareceu que os profissionais de saúde não prestam serviços profissionais ao município. “São servidores de outra cidade e nos preocupamos porque esses fatos se sucedem nos fins de semana, mesmo com aumento de casos e de óbitos e lotação de leitos de UTI”, frisou. “Estamos intensificando a fiscalização”.

Dezesseis pessoas foram conduzidas à delegacia regional de Polícia Civil de Icó, unidade plantonista, no sábado (5) à noite. “Os profissionais de saúde deveriam dar exemplos, mas infelizmente isso não é a primeira vez que ocorre”, observou Glauber Ferreira. “Vou oficiar aos conselhos regionais de medicina e de enfermagem para apurar a conduta ética do médico e das duas enfermeiras”.

A delegacia regional de Icó não divulgou os nomes dos três profissionais de saúde e nem das demais pessoas flagradas na festa de aniversário. “Só neste mês de maio passado houve cinco flagrantes de aglomeração e foram dois casos somente no distrito de Palestina”, afirmou o chefe do Departamento Municipal de Trânsito e da Guarda Civil Municipal de Orós, Negreiros Neto. “No total, havia umas vinte e cinco pessoas, nessa festa de sábado último, mas alguns fugiram e só conseguimos conduzir dezesseis para a delegacia de Icó”.

Relacionada Segurança Polícia dispersa aglomeração em Orós e conduz 20 pessoas à delegacia

Todos os envolvidos vão responder por descumprimento das medidas dos decretos estadual e municipal contra a propagação da Covid-19 e por atentado contra a saúde pública. Após registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o grupo foi liberado. Posteriormente, vão passar por audiência no Juizado Especial da comarca de Orós, onde haverá uma sentença judicial.

Em Orós, desde o início da pandemia, já houve flagrante de 15 casos de aglomeração de pessoas em festas realizadas em casas particulares, em um motel que foi interditado por cinco dias e na margem do açude Orós.

A presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), seção do Ceará, Sayonara Cidade, também lamentou o fato e a presença de profissionais de saúde em festas com aglomeração, bem como o comportamento dos moradores.

Sayonara Cidade Presidente do Cosems-CE Infelizmente, algumas pessoas não respeitam os decretos de isolamento social, não adotam comportamento preventivo e o resultado estamos vendo com leitos de UTI lotados na macrorregião de Saúde do Cariri, casos positivos em mais de 50% dos testados, fila de espera por pacientes graves que precisam de atendimento intensivo”

Zuíla Maciel Peixoto também afirmou que “todos os dias os casos de Covid-19 aumentam e a situação se agrava com todos os 30 leitos de UTI lotados em Icó e em Iguatu, mas muitos não estão nem aí, e é triste, mas a realidade é essa”.

O coordenador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Ceará, médico sanitarista Carlile Lavor, esclareceu que as “aglomerações, a realização de festas com bebidas alcoólicas e pessoas falando próximas umas das outras, sem máscara, favorecem a disseminação do coronavírus”.

Epidemiologia

De acordo com dados do IntegraSus da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o município de Orós registra desde o início da pandemia 71 óbitos, 2948 casos confirmados de Covid-19 e 2667 pacientes curados. Hoje, há 199 pessoas em isolamento domiciliar e 11 internados.