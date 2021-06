Polícia Militar dispersa aglomerações em Jericoacoara

Policiais militares realizaram a dispersão de aglomerações na vila de Jericoacoara (CE), na madrugada deste sábado (5). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), composições do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) atuaram na área realizando o policiamento e a dispersão de pessoas em pontos do polo turístico no Litoral Oeste.

Em imagens recebidas pelo Diário do Nordeste, um grupo de jovens aparece em festa ao som de música eletrônica. O público presente aparece sem máscara — desrespeitando o decreto estadual nº 34.089 que proíbe a realização de festas e quaisquer tipos de eventos, além de tornar obrigatório o uso da proteção no rosto.

Ainda segundo a SSPDS, a Polícia Militar atua também no apoio aos órgãos de vigilância sanitária e ambiental da Cidade para fiscalizar o cumprimento do decreto estadual.

"Mas se faz necessário que a população colabore com as medidas sanitárias adotadas pela prefeitura de Jericoacoara para limitar o número de pessoas que entram na cidade", declarou a órgão de segurança estadual em nota.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Jericoacoara por telefone, mas as ligações não foram atendidas.