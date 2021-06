Polícia dispersa aglomeração em Orós e conduz 20 pessoas à delegacia

Legenda: Pelo menos 20 pessoas foram levadas à delegacia de Icó e dois homens foram identificados como organizadores do evento Foto: reprodução/Demutran

Uma festa no município de Orós resultou na condução de 20 pessoas à delegacia na noite deste sábado (5), logo após ação da Polícia para coibir a quebra de decretos estadual e municipal com medidas para cuidados com a Covid-19. Entre os envolvidos, um médico e duas enfermeiras foram identificados.

Segundo informações da Polícia Militar, que recebeu denúncia anônima sobre a reunião irregular, as equipes chegaram a uma residência localizada na rua Padre Cícero, no distrito de Palestina.

As 20 pessoas envolvidas estavam consumindo bebidas alcoólicas em grupo e não usavam máscaras de proteção contra o coronavírus. Dessa forma, foram conduzidos à delegacia regional de Icó, que realizava o plantão da região.

Por conta da festa, dois homens foram autuados como os responsáveis pela aglomeração. José Vilmar da Silva, de 35 anos, e José Alves Batista, de 19 anos, foram identificados como os organizadores do evento.

Denúncia anônima

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes de Orós, Negreiros Neto, explicou que as informações da reunião foram repassadas ao órgão e utilizadas em conjunto com a Polícia.

"Nós deslocamos equipes do Demutran e da Polícia Militar ao local, onde verificamos a denúncia apurada por nós mais cedo no sábado", relatou ao também comentar que Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) foram emitidos.