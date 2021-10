Concurseiros feridos em acidente de ônibus em Tianguá têm quadro estável; 11 seguem internados

Das 46 pessoas feridas no tombamento de ônibus que vinha do Maranhão para Fortaleza com concurseiros para a prova da Funsaúde, 11 ainda permanecem internadas no Ceará. As informações foram atualizadas neste sábado (23) pela Prefeitura de Tianguá e pela Santa Casa de Sobral.

O acidente, que aconteceu na madrugada de sexta-feira (22), deixou duas pessoas mortas e ocorreu na altura do KM 301 da BR-222 em Tianguá. As vítimas morreram no local do acidente. Elas foram identificadas como Haylla Sousa Campos e Carla Tainara Cunha Pereira.

De acordo com a gestão municipal, cinco pessoas estão internados no Hospital São Camilo, em Tianguá. A prefeitura ressalta ainda que a Secretaria do Trabalho e Ação Social está dando suporte às vítimas do acidente.

Quadros de saúde estáveis

Os feridos do acidente estão estabilizados e seguem sendo acompanhados por médicos e aguardando novas avaliações. Na Santa Casa de Sobral, município vizinho a Tianguá, há seis pessoas internadas.

Até a última atualização do caso, havia sete pacientes na Santa Casa, mas uma pessoa deixou a unidade de saúde por recomendação de médico do Maranhão e seguiu viagem para terminar o tratamento por pedido da família.

Entre os pacientes, há quem aguarde avaliação neurológica e tomografia de controle para descartar lesões. Duas pessoas estão internadas na emergência do hospital.

Há outros dois passageiros do veículo na Sala de Recuperação e mais dois na ala de enfermaria. Todos possuem quadro de saúde favorável.