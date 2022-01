Colisão entre ônibus e caminhão deixa quatro pessoas feridas em Brejo Santo

Um ônibus de viagem colidiu com um caminhão, na noite de segunda-feira (17), no quilômetro 495 da BR-116, em Brejo Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quatro pessoas ficaram feridas no acidente.

Ainda conforme a autoridade, o impacto deixou o motorista do caminhão preso às ferragens do veículo. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde em estado grave.

As outras três vítimas tiveram ferimentos leves. Não há informações se elas estavam a bordo do coletivo ou do outro veículo.

Conforme os moradores da região, é comum acontecer acidentes na área, devido aos buracos na via, que obriga os condutores a fazerem manobras de desvio e até mesmo invadir a pista contrária para evitar os obstáculos.

VCrepórter

