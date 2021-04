Chove em pelo menos 65 municípios do Ceará; Tauá tem acumulado de 78 mm

Tauá, no Sertão Central e Inhamuns, registrou chuva de 78 mm entre as 7h de domingo (4) e as 7h desta segunda-feira (5), o maior acumulado do Estado. Choveu em pelo menos 65 municípios do Ceará nesse período, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme) de 10h.

Na mesma região, o município de Acopiara registrou precipitação de 35 mm e Saboeiro teve chuva de 32 mm. No litoral Norte, Granja registrou 61 mm e Camocim, 41 mm.

Já na região do Cariri, no sul do Estado, Ipaumirim teve precipitação de 34,2 mm.

Conforme a Funceme, a previsão até terça-feira (6) é de chuvas fracas em todo o Ceará. Nesta segunda, os acumulados devem abranger no máximo 20% dos territórios das regiões.

Na terça-feira, apenas a faixa litorânea a região Ibiapaba tem possibilidade de chuva.

Veja as maiores chuvas entre 7h de domingo (4) e 7h de segunda-feira (5):

Tauá (Posto: Marruas) : 78.0 mm

Granja (Posto: Adrianopolis) : 61.0 mm

Camocim (Posto: Camocim) : 41.0 mm

Acopiara (Posto: Trussu) : 35.0 mm

Acopiara (Posto: Caixa) : 35.0 mm

Ipaumirim (Posto: Ipaumirim) : 34.2 mm

Saboeiro (Posto: Flamengo) : 32.0 mm

Granja (Posto: Pessoa Anta) : 31.0 mm

Catarina (Posto: Figueiredo) : 31.0 mm

Quixelô (Posto: Quixelo) : 30.0 mm

