Chove em mais de 90 municípios do Ceará; veja previsão do tempo

O Ceará registrou chuva em, pelo menos, 92 municípios, no intervalo de 24 horas, conforme dados coletados até as 10h deste domingo (16) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores volumes foram contabilizados em Hidrolândia (112 mm), Independência (81.3 mm) e Ibiapina (70mm). O apurado faz referência ao intervalo entre as 7h de sábado (15) e as 7h deste domingo.

Em Fortaleza, não houve registro de precipitações até a publicação desta matéria.



Veja as cidades que registraram maior volume de chuva



Hidrolândia: 112 mm Independência: 81.3 mm Ibiapina: 70 mm Crateús: 69.4 mm Independência: 66 mm Orós: 65 mm Boa Viagem: 52 mm Quixeramobim: 47.4 mm Martinópole: 42. 4mm Morada Nova: 42.3 mm



A Funceme prevê que as chuvas continuem, até terça-feira (18), em todas as macrorregiões, principalmente no Interior do Ceará, a partir do período da tarde e da noite.

Na faixa litorânea, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da manhã.

Previsão para esse domingo



Conforme previsão da Funceme, o domingo (16) será de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea.

Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste