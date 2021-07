Chove em mais de 100 municípios do Ceará nesta sexta-feira (2); Milhã registrou chuva de 103mm

Choveu em pelo menos 121 municípios cearenses nas últimas 24 horas e houve precipitações elevadas em várias regiões do Estado, nesse período de pós-estação chuvosa (fevereiro a maio). A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê possibilidade de mais registros ao longo do dia, mas com tendência de redução de índices acumulados.

As dez maiores chuvas do dia foram registradas em Milhã (103mm), Pedra Branca (102), Porteiras (93.5mm), Lavras da Mangabeira e Solonópole (90.0mm), Barro (86.2mm), Caucaia, Maracanaú e Pedra Branca (85mm), Maranguape (84mm) e Aurora (80.5mm).

Há registro de chuvas também em Milagres (80mm), Pacatuba e Senador Pompeu (78mm), Boa Viagem (76mm), Granjeiro (75.2mm), Iguatu (74mm), Cedro (72mm), Guaiúba e Crateús (65mm), Barro e Mombaça (64mm).

O atual cenário se dá pela aproximação de nuvens mais desenvolvidas formadas a partir de áreas de instabilidade oriundas no norte e leste do Nordeste, explica nota da Funceme.

De acordo com a gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, pontou que nesta primeira quinzena de julho “os modelos meteorológicos indicam tendência de chuvas mais concentradas em áreas próximas à faixa litorânea”.

A meteorologista da Funceme ponderou que as chuvas são reduzidas no atual período. Em junho a média é de 37,5mm em junho e de 15,4mm em julho

Previsão do tempo para o fim de semana

Segundo a análise de hoje da Funceme, a tendência para sexta-feira (02) é que as chuvas diminuam em termos de intensidades e acumulados. As mais recentes precipitações decorrem de condições instáveis (susceptíveis a ocorrência de chuva) e umidade que ainda está presente na atmosfera.

Para hoje, há previsão de possibilidade de chuva em todas as regiões. Para amanhã, sábado (03), a Funceme prevê precipitações entre a madrugada e manhã sobre o Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité.

Já durante o período da tarde e noite, áreas de instabilidade proveniente do leste do Nordeste poderão causar chuva nas regiões da Jaguaribana e Cariri. “Serão chuvas pontuais e passageira, com intensidade de fraca a moderada”, frisou Sakamoto.

Para domingo (04), as chuvas previstas deverão ocorrer entre a madrugada e manhã na faixa litorânea do estado. Essa chuva é devido a áreas de instabilidade formadas sobre o Oceano Atlântico, que devido à circulação dos ventos irá provocar precipitação sobre as macrorregiões do litoral. Nas demais regiões, não deve chover.

Balanço de junho

O acumulado de chuva no primeiro mês (junho) da pós-estação chuvosa ficou 56% abaixo da normal climatológica que é de 37.5mm. No período foram observados apenas 16.4mm.

Na região Jaguaribana, o balanço em junho indica desvio negativo de 84% e no Cariri de 82%, onde foram observados apenas 3,5mm no mês passado. A região que mais registrou chuva foi no Litoral Norte (43,2mm), ou seja, 18% a mais do que a média histórica daquele mês.

De acordo com a gerente de meteorologia da Funceme, em junho as chuvas foram reduzidas porque “não se observou a presença das ondas de Leste, que são sistemas meteorológicos que se deslocam da África em direção à região Nordeste e provoca chuva (junho, julho)”.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre as regiões do Ceará