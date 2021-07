Cidades do Ceará registram baixas temperaturas; veja lista

As regiões do Maciço de Baturité, Ibiapaba e do Cariri cearense registraram as menores temperaturas, no Estado, variando entre 15°C e 18°C, nas últimas 48 horas. O inverno geográfico começou no Hemisfério Sul no início da madrugada do último dia 21 de junho e se estende até o dia 22 de setembro próximo. Mesmo estando próximo à Linha do Equador, há influência de queda de temperatura no Ceará, chegando à mínima por volta das 6h.

As cidades serranas são as que marcam temperaturas mais baixas:

Guaramiranga (15°C)

Barbalha (16.7°C)

Caririaçu (17º)

Guaraciaba do Norte (17º)

Pacoti (17°C).

Araripe (18°C)

Catarina (18°C)

Meruoca (18°C)

Pereiro (18°C)

São Benedito (18°C)

Morada Nova (18.5°C)

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Climatempo. No decorrer deste mês, as temperaturas vão continuar baixas no Ceará, indicam os institutos de meteorologia.

Na manhã desta quinta-feira (1º), o aposentado Paulo Souza, morador da cidade de Guaramiranga, foi comprar o pão como faz rotineiramente por volta das 6h. “Está muito frio, mas gosto desse período do ano”, disse. “A gente tem de sair agasalhado”.

Quem percorre as cidades serranas do Ceará nesta época do ano observa a população usando roupas de frio, em particular no período da manhã para ir ao trabalho e às compras.

O servidor público municipal de Guaramiranga Otacílio Magalhães Neto disse que “ao cair da noite e pela manhã cedo, é impossível ficar sem agasalho, na rua, mas ao longo do dia a temperatura fica mais amena”.

A doceira Maria de Fátima Soares de Queiroz disse que já se acostumou com o frio da serra da Guaramiranga. “Nos últimos anos, acho que está mais frio e hoje passou o dia chovendo, e isso dá uma preguiça para se levantar, mas quem trabalha sai de casaco”.

Legenda: No início da noite desta quinta-feira (1º), O centro de Guaramiranga registrava 18º e cerração Foto: Magalhães Neto/Arquivo pessoal

No Cariri cearense, Barbalha registrou 16,7°C e os moradores acordaram com uma sensação de mais frio ainda porque uma brisa suave corria pela cidade. A comerciária Ana Meiry Oliveira lembrou que os avós dela “sentem mais frio e ficam em casa agasalhados”.

O que explica esse frio?

A gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meire Sakamoto, explica que no período do inverno no Hemisfério Sul, “as temperaturas não variam tanto no Ceará, mas o que se observa nesta época é que, encerrado o período de chuvas, há uma redução de nuvens. Por isso, durante a noite, a perda radioativa se torna maior e daí podemos ter manhãs com temperaturas mais baixas”.

Meire Sakamoto lembrou que, no período da tarde, a temperatura sobe e a amplitude térmica (diferença entre mínima e máxima) pode ser bem alta.

A meteorologista exemplificou que, nesta semana, a diferença entre a temperatura mínima e máxima, em Barro, no Cariri foi de 18°C, variando entre 18,1°C e 36,3°C.

Meire Sakamoto Gerente de meteorologia da Funceme Na faixa litorânea e em regiões de serra a nebulosidade tende sempre ser maior e isso contribui para que a amplitude térmica não seja tão alta como observado em áreas do sertão”

Segundo ensina Meire Sakamoto, “as estações do ano são definidas de acordo com o movimento da Terra e a diferença de inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol”. Ela pontou que “por esses motivos os hemisférios norte e sul sempre estarão com estações opostas”. No inverno, as noites são mais longas do que o dia.

As duas estações do Ceará

No Ceará, segundo observou Meire Sakamoto, “há duas estações bem definidas, a da chuva, no primeiro semestre, e a dos ventos, sol e ausência de chuvas no segundo semestre”.

Para o sertanejo, o termo inverno significa chuva. Geograficamente, quer dizer a estação mais fria. “Isso cria uma certa confusão porque esse período de chuva chamado de inverno aqui no Ceará não coincide com o tempo mais frios nas outras regiões do Brasil”.