Ceará tem chuva em pelo menos 87 municípios; Região Jaguaribana concentra maiores acumulados

O Ceará teve chuva em pelo menos 87 municípios, entre as 7h de sexta-feira (19) e as 7h deste sábado (20). O balanço é da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme), com dados de 11h50.

Morada Nova, na Região Jaguaribana, registrou 48,2 mm no posto Uiraponga, 48 mm no posto Roldão e 41 mm no posto Açuce Cipoada - a maior precipitação do período.

Na mesma região, Alto Santo teve chuva de 46,2 mm e Iracema, de 44 mm. A cidade de Quixadá teve acumulado de 46 mm.

Jaguaretana, também na Região Jaguaribana, registrou 41,6 mm. Fortaleza teve chuva de 3,4 mm no posto Messejana.

Confira as maiores chuvas no Ceará entre as 7h de sexta (19) e deste sábado (20):

Morada Nova (Posto: Uiraponga) : 48.2 mm

Morada Nova (Posto: Roldao) : 48.0 mm

Alto Santo (Posto: Castanhao) : 46.2 mm

Quixadá (Posto: Tapuiara) : 46.0 mm

Iracema (Posto: Ema) : 44.0 mm

Jaguaretama (Posto: Fazenda Coque) : 41.6 mm

Morada Nova (Posto: Acude Cipoada) : 41.0 mm

Alto Santo (Posto: Acude Riacho Da Serra) : 40.0 mm

São João Do Jaguaribe (Posto: Fazenda Logradouro) : 33.0 mm

Alto Santo (Posto: Alto Santo) : 31.6 mm