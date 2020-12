Casos de Covid-19 aumentam em Sobral e acesso ao Alto do Cristo é interditado

Devido ao crescimento do número de casos de Covid-19, a gestão municipal de Sobral, cidade polo da região Norte, decidiu interditar o acesso para visitação noturna a um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade, o Alto do Cristo. Nas últimas semanas, foram observadas aglomerações, realização de festas e bailes com centenas de jovens.

De acordo com a Prefeitura de Sobral, o acesso ficará proibido por pelo menos oito dias, mas a medida poderá ser estendida, dependendo da avaliação do número de casos da doença.

A comandante da Guarda Civil Municipal, Simone Machado, explicou que “a gente teve uma preocupação de isolar a área do Alto do Cristo, somente no horário da noite, período de maior visitação, a partir das 17 horas até as cinco horas da manhã".

Se a ação não surtir efeito na redução dos casos, Simone Machado confirmou que “a medida de interdição poderá ser prorrogada". A ação ocorre em conjunto com a Secretaria da Saúde, que fornece as informações epidemiológicas.

Levantamento da secretaria de Saúde aponta que o bairro Alto do Cristo é uma das áreas com maior crescimento de casos da doença. No local, existe uma base comunitária da Guarda Civil Municipal para orientar e dispersar pessoas que possam ainda ir ao local. A via de acesso ao monumento também fica interditada no período da noite.

Casos

De acordo com informações da pasta, entre o dia 1º deste mês e o último dia 14, foram registrados 90 novos casos de Covid-19 e dois óbitos. No período, foram realizados 437 testes para identificação do coronavírus.

No dia 1º deste mês, Sobral registrou 12.281 casos da doença e 320 óbitos por Covid-19. No dia 14 passado, foram observados 12.371 casos positivos e 322 mortes.

A secretaria de Saúde de Sobral reforçou que “tem empenhado esforços para o controle da pandemia, sem a necessidade de ações mais rígidas, mas a contribuição da população é de extrema importância”.

A imagem do Cristo de braços abertos fica no bairro conhecido por Alto do Cristo e de lá é possível observar a maior parte da cidade. O entorno da imagem foi urbanizado e tornou-se ponto de atração de visitantes.