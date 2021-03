Beberibe prorroga decreto até 21 de março e proíbe entrada de transportes coletivos intermunicipais

Beberibe, no litoral leste do Estado, prorrogou as medidas restritivas contra a Covid-19, a partir desta segunda-feira (8) até 21 de março, conforme decreto municipal anunciado pela prefeitura do município. Na determinação, a entrada de ônibus, vans e topiques de passeio está proibida na cidade.

Para entrar no município, é preciso apresentar comprovante de residência ou de hospedagem em hotéis e pousadas. O decreto proíbe, no entanto, o aluguel de casas de veraneio.

Também estão proibidas a realização de feiras livres e a circulação de pessoas em espaços públicos a partir das 17 horas.

O toque de recolher na cidade tem validade das 20h às 5h, de segunda a sexta-feira, e nos sábados e domingos, das 19h às 5h.

As barracas de praia estão autorizadas a funcionar somente até as 15 horas e com capacidade reduzida em 50%. Restaurantes e outros estabelecimentos voltados para a alimentação podem funcionar até as 19 horas, de segunda a sexta-feira, e até as 15 horas nos fins de semana, também com capacidade reduzida em 50%.

Já o comércio de rua abre as portas às 9h e fecha às 17h, segundo o decreto. Academias, igrejas, templos religiosos e demais atividades estão permitidos até as 19 horas de segunda a sexta-feira, e até as 17 horas aos sábados e domingos, com capacidade reduzida para 30%.

Casos confirmados no município

Até agora, Beberibe tem 1.734 casos de Covid-19 confirmados, com 34 mortes, segundo ultima atualização do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Outros 96 pacientes permanecem em investigação no município.