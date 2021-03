12 hospitais do Interior atingem 100% da capacidade em leitos de UTI para Covid-19

Pelo menos 12 hospitais do Interior do Ceará atingiram a capacidade de atendimento nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o IntegraSUS, os equipamentos operam com ocupação de 100% nos leitos exclusivos para Covid-19. A informação consta na última atualização da plataforma feita ainda na sexta-feira (6).

Em Sobral, todas as três unidades de saúde com leitos de UTI ativos não dispõem mais de vagas. O Hospital Regional Norte (HRN) tem 75 acomodações de alta complexidade preenchidas, assim como o Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves (20) e a Santa Casa de Misericórdia (10).

Há três dias, inclusive, uma mulher encaminhada de Santa Quitéria a Sobral morreu após esperar cerca de duas horas por um leito no HRN.

O secretário da Saúde de Santa Quitéria, Adeilton Mendonça, informou que a mulher apresentou agravamento do quadro clínico, precisou ser intubada e posteriormente transferida ao HRN, mas a unidade havia esgotado as vagas.

Outros municípios da Região Norte com unidades lotadas

Itapipoca - Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo (17 leitos)

Tianguá - Hospital e Maternidade Madalena Nunes (10 leitos)

Irauçuba - Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho (1 leito)

Sertão Central

Canindé - Hospital e Maternidade Regional São Francisco (6 leitos)

Centro-Sul

Icó - Hospital Regional de Icó Prefeito Walfrido Monteiro Sobrinho (10 leitos)

Região do Cariri

Barbalha - Hospital Maternidade São Vicente de Paulo ( 10 leitos)

Crato - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis ( 10 leitos)

Juazeiro do Norte - Hospital Regional do Cariri (35 leitos)

Brejo Santo - Imtavi (10 leitos)

Capital

Em Fortaleza, dos 16 hospitais com leitos ativos de UTI, oito estão com 100% de ocupação. São eles: Hospital São Raimundo (8 leitos); HGF (26); Hospital Aldeota (36); Otoclínica (32); Uniclinic (30); Hospital São José (8); Instituto Praxis (10) e Santa Casa de Misericórdia (10).

Na Região Metropolitana, três unidades atingiram o limite: Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, em Maracanaú, com 10 leitos ocupados; seguido pelo Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha da Rocha (10), e Hospital Municipal Dr. Argeu Braga Herbster (6), em Maranguape.

Ampliação

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) irá disponibilizar mais cinco hospitais de campanha, conforme edital lançado na última quarta-feira (3). As unidades serão montadas nas Upas de Messejana e da Praia do Futuro, na Capital, e nos hospitais regionais de Juazeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim.