Avião que saiu de Juazeiro rumo a São Paulo faz pouso de emergência após motor falhar

Um avião da empresa Gol Linhas Aéreas que decolou de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino a Guarulhos, em São Paulo, fez um pouso de emergência em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A aeronave decolou na última sexta-feira (31), às 17h07, com 182 pessoas a bordo. As informações são do portal G1.

De modelo Boeing 737-800, com registro de prefixo PR-GXM, o avião teve a rota modificada após um de seus dois motores — o direito — apresentar falha durante a fase de subida. O pouso, feito de forma segura no Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, ocorreu cerca de 35 minutos após a decolagem.

Legenda: Avião pousou em solo pernambucano cerca de 35 minutos após decolagem Foto: reprodução/FlightRadar24

Situação de 'urgência'

Em áudio obtido pela publicação, um dos pilotos conversa com o controle de tráfego aéreo. No arquivo, é possível escutar um alarme na cabine de comando. Segundos depois, o piloto declara: "Pan-pan, pan-pan, pan-pan".

O código, ao ser repetido três vezes, indica que a tripulação comunica uma situação de "urgência" ao controlador de tráfego aéreo.

Ainda no áudio, o piloto informa que o motor direito da aeronave apagou, além de que está voando em um monomotor. As aeronaves usadas em voos comerciais são preparadas para voar em segurança mesmo com um único motor em caso de emergência.

Ouça áudio:

Em seguida, o piloto solicita o desvio do voo para pousar em Petrolina. Além disso, como medida preventiva, pede apoio do Corpo de Bombeiros e assistência médica no solo.

No motor do avião, os danos ficaram visíveis: a quebra das lâminas que giram dentro do motor provocou alguns detritos no equipamento.

Legenda: Motor direito da aeronave apagou na fase de subida Foto: arquivo pessoal

A Gol Linhas Aéreas afirmou, em nota, que o voo 1875 alternou sua rota devido a "manutenção não programada", dado que foi detectada necessidade de troca de aeronave para prosseguimento da viagem.

A companhia pontuou que todos os clientes foram reembarcados, e o voo pousou em Guarulhos com 6h23min de atraso.

Durante as tratativas em Petrolina, todos os clientes ficaram na sala de embarque e receberam alimentação para aguardar a chegada do novo avião, segundo a empresa.

A Gol acrescentou ainda que lamenta os transtornos causados, mas reforça que os procedimentos adotados visaram à segurança.