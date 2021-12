Mulher testa positivo para a Covid durante voo e passa quatro horas em banheiro de avião

A norte-americana Marisa Fotieo revelou, por meio de um viral no TikTok, que passou quatro horas isolada no banheiro de um avião após testar positivo para a Covid-19 durante um voo com destino a Suíça. Ela sentiu a garganta inflamar na viagem e fez um teste rápido que carregava na bolsa.

O caso ocorreu no último dia 20 de dezembro em um voo da Icelandair. A professora viajava com o pai e o irmão para a Suíça, com uma conexão em Reykjavik, na Islândia, onde ela iniciou uma quarentena.

VEJA VÍDEO:

"Tinha 150 pessoas no voo e meu maior medo era passar [Covid] para eles", contou a americana ao jornal Today. Ela se ofereceu para permanecer o restante do voo até a Islândia no banheiro, onde recebeu comida e água de comissários.

Quarentena no TikTok

"Um alô para a Icelandair pelas minhas instalações VIPs de quarentena", disse Marisa em vídeo no TikTok no dia 21, que já passa das 4.4 milhões de visualizações.

Desde então, ela tem atualizado seus seguidores. A professora de esola primária deve terminar a quarentena nesta quinta-feira (30).

Ela passou a noite de Natal sozinha no quarto do hotel, e mostrou que funcionários da empresa a mandaram comida e presentes e decorações natalinas.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo