Estátua de Cristiano Ronaldo é inaugurada em ex-colônia portuguesa da Índia e é alvo de críticas

Na Índia, o governo de Goa, ex-colônia portuguesa, resolveu homenagear Cristiano Ronaldo instalando uma estátua do jogador na região oeste do estado como uma forma de "inspirar os jovens" e popularizar o esporte. No entanto, o gesto virou alvo de críticas e debate social. As informações são do Ge.

Segundo a imprensa indiana, a população local ficou insatisfeita ao ver uma personalidade portuguesa exaltada em pleno aniversário de 60 anos de independência de Goa, uma das últimas regiões da Índia a conseguir se libertar do domínio colonial.

No dia da inauguração, diversas pessoas estiveram no local e mostraram bandeiras pretas como protesto à instalação da estátua, segundo relato dos jornais.

"Erguer uma estátua de um jogador português neste ano é um sacrilégio. Há muitas pessoas que lutaram pela liberdade de Goa que foram insultadas. Condenamos isso", reclamou o ativista Guru Shirodkar à agência "IANS".

Um dos responsáveis pela homenagem foi o deputado Michael Lobo, do partido do governo Bharatiya Janata. "Pelo amor ao futebol e o pedido de nossos jovens, colocamos uma estátua de Cristiano Ronaldo no parque para inspirar os mais jovens a levar o futebol a novos níveis", disse ele em post no Twitter.

Cristiano Ronaldo ainda não comentou publicamente sobre o ocorrido. A imprensa local relata que o jogador não tinha conhecimento da homenagem.

