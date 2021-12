CBF doa 20 toneladas de alimentos para famílias atingidas pelas chuvas na Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) doou 20 toneladas de alimentos às famílias atingidas pelas chuvas que caíram nas últimas semanas na Bahia. Os mantimentos começaram a chegar nesta quinta-feira (30), quando o número de vítimas mortas chegou a 24.

As articulações para as doações da CBF estão sendo feitas pelo presidente em exercício, Ednaldo Rodrigues, e o lateral-direito do Barcelona, Daniel Alves.

"Sei que é um momento complicado, mas sei que juntos nós podemos acelerar esse processo de reconstrução da vida dessas pessoas", disse o jogador, baiano de Juazeiro.



A distribuição dos alimentos será feita nos municípios de Itabuna, Itapetinga, Ilhéus, Santa Inês e Vitória da Conquista. A empresa de comercialização de alimentos Dular vai organizar e encaminhar as cestas básicas.



"Muita gente perdeu tudo, teve que deixar seus lares por causa de inundações e alagamentos. E toda ajuda é muito bem-vinda, a solidariedade faz a diferença", opinou a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (DEM).

Doação deve chegar imediatamente

Ednaldo, que presidiu a Federação Bahiana de Futebol por 18 anos, afirma que a intenção é fazer com que os alimentos cheguem imediatamente. "Buscamos contribuir para amenizar esta situação de emergência pela qual passa o povo baiano. Junto com o Dani Alves, com o Governo do Estado e a Prefeitura de Vitória da Conquista estamos articulando para que essa ajuda chegue o mais breve", afirmou o dirigente.

Conforme a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), este é o dezembro mais chuvoso do Estado desde 1989.

Cerca de 91 mil moradores do Estado já tiveram de deixar suas casas. Desse total, 37,3 mil pessoas estão desabrigadas e outras 53,9 mil, desalojadas. Ao mesmo tempo, o total de atingidos já chega a 629,4 mil pessoas. Ao todo, são 132 municípios em estado de emergência.