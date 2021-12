Bahia monitora dez barragens por risco de rompimento em função das chuvas

O Corpo de Bombeiros da Bahia mostra preocupação com as barragens na região sul do estado com atual condição de chuvas. As fortes precipitações levaram a instituição ao monitoramento de ao menos dez barragens por risco de rompimento. A informação é Jornal Nacional da TV Globo.

A barragem da Pedra, perto do município de Jequié, precisou abrir seis das sete comportas. E com o aumento do volume liberado, o Rio de Contas subiu, afetando as comunidades ribeirinhas.

Legenda: Município de Gandu é um dos atingidos pelas chuvas Foto: Camila Souza/GOVBA

Outra situação complicada é na barragem da Pedra do Cavalo, uma das mais importantes da Bahia, o volume chegou a atingir o volume máximo da calha do rio.

Outra cidade que enfrenta complicações é Cândido Sales. Diversas famílias estão com casas alagadas.

Desabrigados pelas chuvas

A Bahia contabilizou, até esta segunda-feira (27), 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados, de acordo com dados enviados pelas prefeituras e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). O número de municípios afetados chega a 116, sendo que 100 deles já decretaram situação de emergência.

Foram registrados ainda 358 feridos e 20 mortos. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil (471.009).



As mortes foram registradas em Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (1), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).

Por que tanta chuva nessa região?

Legenda: Cidade de Itamaraju também sofreu danos causados pelas chuvas Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o principal fenômeno responsável pelas chuvas nessas áreas foi a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).



A ZCAS é um dos principais sistemas meteorológicos responsáveis pela reposição hídrica em parte do Brasil central no período chuvoso e tem como característica a persistência de uma faixa de nuvens que fica, praticamente estacionada, provocando muita chuva sobre as mesmas áreas por, pelo menos, quatro dias consecutivos.

Em Lençóis (BA), o total de precipitações entre os dias 01 e 27/12 de 578,0 mm representa 445,4 mm acima da média para todo o mês de dezembro que é de 132,6 mm. Além disso, é o maior acumulado em dezembro desde 1961, superando o recorde anterior de 564,5 mm de dezembro de 1989.

Em Caravelas (BA), o total de chuva até a manhã do dia 27/12 de 493,4 mm representa 346,2 mm acima da média para todo o mês de dezembro (148,0 mm). O mês de dezembro de 2021 já é o mais chuvoso nessa estação desde 1961, ultrapassando o recorde anterior de 404,7 mm de dezembro de 2006. Destaque também para o total de chuva no dia 24/12 de 117,9 mm.

Na Estação Meteorológica do INMET em Ilhéus (BA), o total de chuva entre os dias 01 e 27/12 de 410,4 mm representa 265,4 mm acima da média para todo o mês de dezembro que é de 145,3 mm. Apenas no dia 25/12, o total de chuva nessa estação foi de 139,0 mm. Além disso, é o maior acumulado em dezembro desde 1961, superando o recorde anterior de 356,3 mm de dezembro de 1975.

Previsão do tempo

Entre a noite de segunda-feira (27) e a noite de terça-feira (28), a previsão ainda indica acumulados de chuva significativos em áreas do sul da Bahia e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.



Não estão descartados totais de chuva pontuais de 100 mm especialmente no extremo sul do estado da Bahia.