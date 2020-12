Uma ampla área de vegetação foi atingida por um incêndio, na tarde deste sábado (12), no Sítio Santa Cruz, bairro Caldas, na cidade de Barbalha, no sul do Ceará.

O Corpo de Bombeiros informou que os militares foram acionados para a ocorrência logo após o meio-dia. O mato seco contribuiu para uma rápida propagação das chamas pelo local.

Até às 21h50 deste sábado, a ocorrência seguia em andamento. As causas do incêndio serão investigadas.

