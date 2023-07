Vídeo de Alan Rick gritando com funcionário em companhia aérea viraliza e senador se posiciona

O senador Alan Rick (União Brasil/AC) viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), após surgirem imagens dele gritando com um atendente no Aeroporto de Brasília. No vídeo, é possível ver o parlamentar questionando o motivo da mudança no portão de embarque e de, supostamente, não ter sido informado. Ele esclareceu que o vídeo em questão é um episódio lamentável que ocorreu no começo de 2022.

O político se irrita e bate com as mãos no balcão. “Não, mas eu não ouvi, moço, eu não ouvi! Tá aqui o meu bilhete. 24! 24! Você tem que me colocar no voo”, gritou Alan. O atendente, então, responde que só terá "vaga amanhã agora". Após isso, o senador profere palavrões ao funcionário.

“Amanhã um c******! Você tem que me respeitar, rapaz! Você tem que botar no voo!”.

O que diz o senador

Nas redes sociais, o senador explicou que o vídeo não é atual. Alan ainda aproveitou a oportunidade para reiterar o pedido de desculpas pelo erro.

"Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo para tentar embarcar. Quando cheguei o rapaz informou que não podia mais embarcar e naquele momento, não deu a devida atenção a situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis", escreveu o parlamentar.

Alan ainda explica que estava nervoso e foi "grosseiro. "Errei, me desculpei e reitero meu pedido de desculpas pelo erro", disse.