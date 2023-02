Vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista anuncia saída do PSB

Neste domingo (26), o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, anunciou a saída do Partido Socialista Brasileiro (PSB). O político integrava a sigla desde abril de 2020 e a informação foi compartilhada pelo próprio gestor municipal nas redes sociais. "A convivência no PSB me trouxe experiência e aprendizado. Muito obrigado", declarou.

Élcio agradeceu a todos os membros do partido nos níveis municipal, estadual e nacional. Na despedida, ele cita e agrade aos líderes Dênis Bezerra (Presidente do Diretório Estadual) e Carlos Siqueira (Presidente Nacional). O próximo destino partidário não foi divulgado.

"A vida individual é feita de ritos de passagens entre grupos e instituições. O tempo chega para entrar e sair. É chegada a hora de deixar o Partido Socialista Brasileiro - PSB. E o deixo com a mesma felicidade e admiração com que entrei", compartilhou.

Foto: Reprodução/Instagram

Cientista social e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), além de vice-prefeito, Élcio ocupa cargo de superintendente do Instituto de Planejamento (Iplanfor). Atual vice-gestor de Fortaleza, foi chefe de gabinete do ex-governador Camilo Santana e secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará entre 2015 a 2020.

Élcio também atuou como assessor de planejamento no Instituto Dragão do Mar e secretário-executivo da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp).

No primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio, Élcio foi secretário da Juventude de Fortaleza. No entanto, essa não foi a primeira vez que ele prestou serviços à Prefeitura: um dos maiores projetos da gestão do atual prefeito, o Fortaleza 2040, também foi desenvolvido pelo sociólogo. Além disso, ele ajudou a elaborar o plano de governo de Roberto Cláudio com Eudoro Santana, pai do governador cearense Camilo Santana.