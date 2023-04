Vereadores querem proibir propagandas de site de acompanhantes em estádios de Fortaleza

Vereadores de Fortaleza de base e oposição se uniram durante sessão desta quarta-feira (5) para criticar a propaganda de um site de acompanhantes em estádios do Ceará, durante as partidas do Campeonato Cearense de Futebol. os parlamentares prometeram se mobilizar e procurar órgãos competentes para impedir a prática em equipamentos públicos.

A provocação partiu da vereadora Priscila Costa (PL), que usou o tempo da tribuna para falar do assunto, tratando da temática como uma denúncia. Ela se referiu a uma placa com propaganda da empresa Fatal Model, um site para contratar homens e mulheres acompanhantes, exibida no estádio Presidente Vargas, durante uma partida do campeonato.

A reportagem entrou em contato com a empresa, que retornou afirmando que iria "levantar informações". Até a publicação da matéria não houve nova resposta.

O site da empresa diz que o Fatal Model "é a maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil". "O site foi criado em 2016 com a missão de empoderar os profissionais do mercado adulto, rompendo os tabus sobre a profissão e atuando como um facilitador no contato com os clientes através da tecnologia", diz.

A parlamentar apresentou um projeto de lei para "proibir publicação de anúncios de serviço de acompanhante, prostituição e outros serviços de sexo em equipamentos públicos municipais, em eventos que tenham recebido verba pública municipal". A iniciativa prevê multas para quem descumprir a lei, além da retirada da propaganda e do anúncio.

"Isso é um absurdo. É uma prática que promove a prostituição em um ambiente frequentado por crianças e adolescentes", afirmou.

Debate

A denúncia mobilizou vereadores também da base do prefeito, que se juntaram à parlamentar. Uma sessão extraordinária foi aberta instantes depois para que o projeto desse entrada na Casa ainda na quarta-feira, e já está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando nomeação de relator.

O líder do Governo na Câmara, vereador Carlos Mesquita (PDT), afirmou que a gestão do prefeito José Sarto (PDT) também era contra a publicidade da empresa e fez críticas à Federação Cearense de Futebol (CFC), responsável pela organização do campeonato.

"Acho isso um absurdo, mas tem que ver aonde acaba a ação policial sobre isso. Poderíamos fazer um documento de repúdio à Federação Carense de Futebol por aceitar esse contrato", disse o palamentar.

Procurada através de assessoria, a FCF respondeu que "vendeu a uma empresa os direitos comerciais das placas publicitárias, ficando assim, fora das negociações". Questionada se as placas de publicitade continuarão no local, não houve resposta.