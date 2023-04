Vereador descobre que irmã foi assassinada durante posse em Câmara de Chapecó; veja vídeo

O vereador Volnei Bukoski (PSB) descobriu durante uma votação na Câmara de Chapecó que sua irmã foi morta nessa segunda-feira (3). O caso aconteceu no mesmo dia que o parlamentar tomou posse no cargo. A sessão estava sendo transmitida, ao vivo, pelo YouTube do Parlamento local.

"É difícil dar a notícia, mas infelizmente temos que comunicar. O vereador, que assume, Volnei Bukoski tem que se retirar porque a sua irmã foi vítima de assassinato, em um assalto, agora, na hora da posse", comunicou outro parlamentar.

O presidente da Câmara, Fernando Cordeiro, suspende a sessão por cinco minutos. Neste momento, Volnei é consolado por outros colegas parlamentares que o abraçam. Após o retorno da sessão, Cordeiro prestou solidariedade ao parlamentar e sua família. "É uma situação delicada. Então, nesse momento, nós desejamos os mais sinceros a toda família", lamentou.

Nas redes sociais, o parlamentar lamentou o ocorrido a perda da irmã, Izabel Bukoski. "Que dor imensa, sua partida deixa um vazio enorme minha irmã, sua alegria de viver será honrada por todos nós".

Volnei Bukoski ao assumir, no início da sessão, agradeceu a oportunidade e cumprimentou a todos. Bukoski era suplente de Marcilei Vignatti (PSB) e ficará em seu lugar por 30 dias.

MORTE DE IRMÃ

Izabel Bukoski foi encontrada morta, no começo da tarde, desta segunda-feira (3). A vítima foi encontrada em um terreno de um imóvel por uma outra mulher. Conforme a PM, não haviam outras pessoas na residência. As informações são do g1.

O delegado responsável pelo caso, Vagner Papini, informou que Izabel foi deixada no imóvel por volta de 2h da manhã, em um carro que tinham outras três pessoas.