Deputados aprovam inclusão de hospitais municipais em mutirão de cirurgias eletivas no Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou projeto que promove uma alteração no programa de mutirão de cirurgias eletivas nesta terça-feira (4). A proposta foi enviada pelo Governo do Estado nesta data e tramitou em regime de urgência.

A matéria prevê uma ampliação de unidades de saúde aptas a compor o programa, por meio do credenciamento aberto pelo Poder Executivo. É o que diz o líder do governo na Casa, Romeu Aldigueri (PDT).

"A Sesa identificou que, além dos hospitais particulares e filantrópicos, hospitais municipais de pequeno porte têm capacidade para fazer alguns tipos de cirurgias, como a de vesícula, por exemplo. Essas cirurgias poderiam ser feitas nos municípios menores, evitando deslocamento a hospitais maiores e, com isso, avançando no acesso às cirurgias", afirmou o deputado.

O Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas na rede pública de saúde foi aprovado em fevereiro pela Assembleia.

De acordo com Aldigueri, o Estado investirá R$ 130 milhões na realização dessas cirurgias. O Governo Federal, ainda segundo o deputado, será responsável por outros R$ 25 milhões, repassados em parcelas a partir da semana que vem.

Além desta matéria, os deputados aprovaram um reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde do Estado.