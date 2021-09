Vereadores dialogam com motociclistas para regulamentar 'motoubers' em Fortaleza

Vereadores de base governista e da oposição se articulam na Câmara de Fortaleza para tentar regularizar a atuação dos “motoubers”, categoria de motociclistas que fazem transporte de passageiros na Capital. A ideia é buscar um acordo para suspender multas e apreensões de veículos até que haja um entendimento sobre a legislação, que atualmente não prevê as motos como modal para esse tipo de serviço privado.

O primeiro passo da interlocução ocorreu na última quarta-feira (8), em uma reunião entre veradores e representantes da categoria. Uma comissão de parlamentares recebeu motociclistas na Câmara, que pediram uma intermediação do Legislativo com o Executivo.

De acordo com Douglas Sousa Silva, representante do grupo, a principal reinvidicação é que não sejam mais aplicadas multas, e que não haja recolhimento das motocicletas. A categoria também pede a regulamentação do serviço.

Próximos passos