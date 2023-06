Vereador de Tururu tem mandato cassado no TRE-CE por desfiliação partidária sem justa causa

O vereador Thiago Negão, de Tururu, foi destituído do mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) nesta segunda-feira (19). De forma unânima, o Pleno considerou a sua desfiliação partidária sem justa causa do Partido Social Democrático (PSD) na decisão.

Os votos obtidos pelo partido nas eleições de 2020, contudo, não foram afetados, como defendeu o relator do processo, Glêdison Marques Fernandes.

A vaga deixada por Thiago deve ser ocupada em breve pelo primeiro suplente do PSD, Antonino Mulugu, a partir do recálculo efetuado pela Justiça Eleitoral. A diplomação deve ocorrer em até dez dias.