Veja quanto gastaram os deputados federais e estaduais eleitos no Ceará

Diante da disputa acirrada por uma vaga de deputado no Ceará, nas eleições de outubro deste ano, alguns políticos cearenses apostaram em investir montantes significativos de recursos na criação de estratégias para conquistar o eleitor.

Tanto na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados quanto na busca por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), alguns postulantes beiram o limite de gastos para cada cargo: R$ 3,1 milhões e R$ 1,2 milhão, respectivamente.

Deputados federais

Desconsiderando o número de votos dos deputados federais eleitos, o candidato que mais gastou com a campanha deste ano foi Eunício Oliveira (MDB).

Na busca para reconquistar um mandato eletivo, o emedebista teve R$ 2,9 milhões em contratos firmados com empresas de assessoria de comunicação, impressão de material gráfico, serviços advocatícios e marketing.

Danilo Forte aparece em seguida, também com R$ 2,9 milhões em investimentos semelhantes ao do adversário do MDB. Ao todo, oito postulantes cearenses eleitos neste ano para a Câmara dos Deputados gastaram mais de R$ 2 milhões na campanha.

Deputados estaduais

Já entre deputados estaduais, Queiroz Filho (PDT) foi o político que mais gastou para ser eleito. Ao todo, ele investiu R$ 1,2 milhão para a contratação de serviços na campanha. A deputada estadual eleita Gabriella Aguiar (PSD) também fez gastos semelhantes.

Na disputa por uma vaga na AL-CE, quatro candidatos eleitos empregaram mais de R$ 1 milhão em recursos. Além de Queiroz e Gabriella, completam a lista Dra Silvana (PL) e Marta Gonçalves (PL).

Procurado pelo Diário do Nordeste por liderar o ranking, Queiroz Filho disse que "não cabe medir o direito de escolha dos cidadãos através de valores''.

“Independente de números, me considero, sim, satisfeito com o resultado, pois é gratificante obter uma resposta, através da democracia, de que a população acredita e confia no trabalho que vem sendo feito, permitindo a continuidade na Assembleia Legislativa do Ceará através de um novo mandato", escreveu em nota enviada à reportagem.

Eunício Oliveira também foi procurado, mas não respondeu.

