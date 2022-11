Custo do voto: quem são os deputados federais que mais gastaram para se eleger no Ceará

Tendo como limite de gastos o valor de R$ 3,1 milhões, a disputa pelas 22 vagas do Ceará na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro deste ano movimentou montantes milionários no Estado.

Em média, cada parlamentar eleito cearense gastou cerca de R$ 1,7 milhão. Considerando o total de votos válidos recebidos pelos políticos eleitos, o custo de cada voto para a Câmara dos Deputados no Ceará foi de R$ 12.

Contudo, há parlamentares que, proporcionalmente, fizeram investimentos maiores para conquistar os eleitores e garantir uma das 22 vagas. Um desses casos é o da deputada federal eleita Dayany do Capitão (União).

A futura parlamentar recebeu 54,5 mil votos e contratou gastos na ordem de R$ 2,8 milhões. Em média, a então candidata investiu R$ 53,14 por voto, o valor mais alto investido por um candidato eleito no Ceará para cada voto recebido.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, ela disse que o montante que recebeu do partido para contratar serviços na campanha deve-se ao fato de ela ser “mulher e negra”.

Dayany, que é esposa do deputado federal Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, disse ainda que, na pré-campanha, foi diagnosticada com endometriose e precisou ser submetida a uma cirurgia.

“Em decorrência da recuperação lenta e delicada, tive de ficar 60 dias de repouso e impossibilitada de fazer campanha na rua. Sem dúvidas, isso atrapalhou muito o meu desempenho e a votação foi abaixo das expectativas”, justificou.

Gastos de campanha

O deputado Danilo Forte (União) também gastou quase R$ 3 milhões na campanha. O político, por outro lado, conseguiu conquistar mais eleitores que a correligionária, o que reduziu o preço médio gasto com cada voto que ele ganhou.

Já os outros 20 deputados tiveram desempenho melhor nas urnas, conquistando mais eleitores. Assim, em média, eles gastaram menos da metade do que a deputada federal investiu na campanha para cada voto.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil