Custo por cada voto no Ceará variou de R$ 0,08 a R$ 6,4 mil nas eleições de 2022

Dr. Giovanni Sampaio (PSD) Ex-candidato a deputado federal e vice-prefeito de Juazeiro do Norte

“Esses gastos foram para a contratação da gráfica, o aluguel do comitê e para o marketing, além do pagamento do advogado (...) Eu desisti porque havia combinado de apoiar Camilo Santana para o Senado (PT), mas com o rompimento entre PT e PDT, combinei com o presidente do meu partido que não faria campanha aberta para o Governo do Ceará, mas trabalharia pelo Camilo”