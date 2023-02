Um mês após atos terroristas, 15 cearenses estão presos em Brasília; outros 11 são monitorados

Após um mês dos atos terroristas registrados em Brasília no último dia 8 de janeiro, 26 cearenses são acompanhados pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Seape). Desse total, 15 estão presos e 11 são monitorados por tornozeleira eletrônica.

A informação está pública no portal do Seape. Os oito homens presos estão no Centro de Detenção Provisória II (CDPII), já as sete mulheres estão na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF).

Francisca Hildete Ferreira é a cearense mais velha presa, ela tem 61 anos, já Maria Vitória Mesquita da Costa é a mais jovem, com 22 anos.

DETIDOS:

Centro de Detenção Provisória II - CDPII

Alexandre Magno da Silva Ferreira — 22.04.1990

​Antonio Lucilane de Lima — 06.01.1971

Kelson de Souza Lima — 23.03.1994

Reinaldo Pereira da Silva — 13.02.1983

Romário Garcia Rodrigues — 21.05.1990

Sebastiao Jose Bezerra Neto — 18.04.1969

Tiago Pereira do Nascimento — 04.04.1996

Wenderson Luiz Brandão Barros — 22.10.1999

Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF

Edislane Alves Pereira — 04.11.1986

Francisca Hildete Ferreira — 22.8.1962

Lucimar Franklin Soares de Siqueira — 10.02.1967

Maria Vitoria Mesquita da Costa — 5.5.2000

Natalia Santos Oliveira — 24.06.1987

Regina Maria de Azevedo — 24.07.1974

Renata Aparecida Ferreira de Oliveira — 12.10.1985

MONITORADOS:

Centro de Monitoração Eletrônica - CIME

Anna Carolina Vieira Cintra Marques Vasconcellos — 07.11.1986

Antonia Rachel de Sousa — 17.12.1987

Carlos Daniel Aragão de Araújo — 08.12.1966

Cecilia Barroso da Costa — 21.10.1988

Francisco Idevan Rodrigues — 10.9.1987

Joseneth Sousa do Nascimento — 30.07.1969

Lincoln da Silva Eugênio — 04.04.1981

Marcos Fernando de Oliveira Costa — 16.05.1992

Maria Silveli Teixeira Lima — 28.10.1972

Paulo Jorge Gomes — 7.11.1978

Pedro Roberto Nunes Campos — 28.06.1975

Outros cearenses

Além dos presos e monitorados, há casos específicos de cearenses suspeitos de tentativa de ações terroristas ou de estimular os atos golpistas antes de 8 de janeiro.

Um deles é o blogueiro Wellington Macedo, réu acusado de envolvimento na tentativa de explosão de uma bomba em Brasília, na véspera de Natal do ano passado. Foragido, ele seria o responsável por ajudar a colocar o artefato em um caminhão com querosene, estacionado próximo ao aeroporto da Capital, conforme a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, aceita pela Justiça. Atualmente, ele está foragido.

Outro caso envolve o deputado federal André Fernandes (PL). No último dia 24 de janeiro, o parlamentar tornou-se alvo de inquérito que investiga os atos terroristas registrados em Brasília em 8/1. A apuração foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Legenda: Deputado fez publicações contra o STF mesmo após a invasão da Corte Foto: Divulgação/AL-CE - Reprodução

Fernandes é suspeito dos crimes de “terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime”. O cearense publicou, na sexta-feira (6), antevéspera dos atos golpistas, vídeo e comentário no Twitter afirmando que no fim de semana ocorreria o primeiro ato contra o governo Lula. Depois da invasão, ele postou foto da porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes vandalizada pelos terroristas com a legenda: “quem rir vai preso”.

O parlamentar nega que tenha incitado atos golpistas. “Não tinha como adivinhar a tragédia que iria acontecer. Não participei do ato, não estive em Brasília sequer, não incentivei e ainda fui um dos primeiros a repudiar os atos de vandalismo”, escreveu André Fernandes em mensagem ao Diário do Nordeste.

RELEMBRE O CASO

No dia 8 de janeiro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitaram a derrota nas eleições do ano passado, invadiram as sedes dos três poderes da República — o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto — em Brasília.

Os prédios foram vandalizados, vidraças foram quebradas, obras de arte depredadas e parte do patrimônio público foi roubado. Nos prédios públicos, os golpistas exigiram a intervenção militar.

