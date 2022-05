TSE registra mais de 7,2 milhões de pedidos para cadastro eleitoral nos últimos 30 dias

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou recorde histórico de atendimentos em meio à reta final para cadastro e regularização do título de eleitor, que encerra nesta quarta-feira (4). Segundo a CNN Brasil, foram mais de 7,2 milhões pedidos feitos na Justiça Eleitoral, nos últimos 30 dias.

Enquanto mais de 4 milhões realizaram o requerimento de forma presencial nos cartórios, os outros 3 milhões efetuaram a solicitação de modo virtual, por meio do Título Net.

Ainda de acordo com o portal, foram registrados 1,1 milhão de atendimentos a eleitores pelos sistemas Título Net e Elo (os cartórios eleitorais) entre segunda-feira (2) e o início da tarde de terça-feira (3).

Os pedidos foram efetuados no TSE e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Dentre as solicitações, estão:

Emissão do título de eleitor;

Mudança de domicílio eleitoral;

Alteração de dados pessoais e revisão para regularizar inscrições canceladas.

Instabilidade no Título Net

O portal de autoatendimento do eleitor, o Título Net, apresentou instabilidades para alguns usuários durante a tarde de segunda. Segundo o TSE, responsável pelo site, quase 500 mil atendimentos para regularização e emissão do título foram afetados.

"As áreas técnicas já trabalham para o restabelecimento dos serviços", detalhou o órgão em publicação no Twitter. O caso foi consequência do alto número de acessos simultaneamente.

A procura pela emissão do título ocorre na reta final para a emissão e regularização do título para as Eleições de 2022. A documentação deve estar em ordem até quarta-feira (4).