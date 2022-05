TRE oferece atendimento para cadastro e transferência de título de eleitor no Centro de Eventos

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) iniciou o atendimento para regularizar a situação eleitoral de modo ampliado e presencial no Centro de Eventos do Estado. Assim, os cearenses podem tirar o título pela primeira vez, transferir ou revisar os dados cadastrais até esta quarta-feira (4), das 8h às 14h.

Após essa data, não será mais possível realizar nenhuma operação no cadastro eleitoral. Isso porque o TRE dará início às preparações das Eleições 2022.

De acordo com o órgão, o serviço está disponível desde o dia 25 de abril buscando facilitar o acesso do público. No entanto, para evitar filas, é necessário agendar previamente no site do órgão ou pelo Disque Eleitor 148. O contato funciona em dias úteis das 7h às 14h.

No Centro de Eventos, foram disponibilizados 80 guichês, com cerca de 200 profissionais da Justiça Eleitoral trabalhando no processo de:

Triagem;

Atendimento;

Entrega do Título Impresso;

Limpeza;

Manutenção;

Pesquisa de Satisfação

Já no interior, os cartórios eleitorais do Estado estão atuando em dias úteis por agendamento, das 8h às 14h. Para consultar o local mais próximo, é possível acessar os endereços das Zonas Eleitorais.

Documentação necessária

Para ser atendido, é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Não é necessário ter cópias, somente os originais.

Além disso, segundo o TRE, é exigido o comprovante de vacinação contra Covid-19 com as três doses para entrar no Centro de Eventos. Durante o período de atendimento ampliado, a Central de Atendimento ao Eleitor, na Praia de Iracema, permanecerá fechada.

Serviço