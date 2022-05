Título Net não funciona e apresenta instabilidade para alguns usuários nesta segunda (2)

O portal de autoatendimento do eleitor, o Título Net, apresentou instabilidades para alguns usuários durante a tarde desta segunda-feira (2). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pelo site, quase 500 mil atendimentos para regularização e emissão do título foram afetados.

"As áreas técnicas já trabalham para o restabelecimento dos serviços", detalhou o órgão em publicação no Twitter. O caso foi consequência do alto número de acessos simultaneamente.

A procura pela emissão do título ocorre na reta final para a emissão e regularização do título para as Eleições de 2022. A documentação deve estar em ordem até quarta-feira (4). A data antecede o fechamento do Cadastro Eleitoral.

Eleições 2022

Milhões de brasileiros vão às urnas no dia 2 de outubro. Nas Eleições de 2022, os cidadãos irão eleger os representantes dos cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e estadual ou distrital.

Já nos locais onde se fizer necessário o segundo turno, os eleitores voltarão às urnas no dia 30 de outubro. Para efetivar o voto nas eleições, é necessário tirar o título e estar em dia com as obrigações perante a Justiça Eleitoral.

O voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17, maiores de 70 anos e analfabetos. Jovens de 15 anos que completarem 16 até 2 de outubro também poderão tirar o título.

A primeira via do documento pode ser emitida de forma totalmente digital, em um processo rápido e simples, sem necessidade de filas.