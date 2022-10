TSE forma maioria a favor de conceder 116 inserções para Lula na propaganda eleitoral de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria a favor de conceder 116 inserções de 30 segundos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do G1.

Os ministros analisam no plenário virtual a decisão da ministra Maria Bucchianeri ,que inicialmente havia concedido como direito de resposta 164 inserções de 30 segundos para Lula no programa de Bolsonaro. Depois que a chapa do atual presidente questioou a decisão, a ministra enviou o caso para o plenário.

Bucchianeri agora votou por manter 116 inserções. O voto dela foi seguido por outros cinco ministros. O plenário do TSE é formado por sete magistrados.

Entenda o trâmite

A ministra havia concedido uma primeira decisão favorável à campanha de Lula ainda na quarta-feira (19). Ela entendeu que a campanha de Bolsonaro divulgou desinformação sobre o candidato petista em 164 inserções. Por isso, ela determinou o direito de resposta em igual medida.

Após a campanha de Bolsonaro ter entrado com recurso no tribunal, Bucchianeri suspendeu a própria decisão e remeteu o caso para o plenário, onde todos os ministros votam.

No plenário virtual, ministros apresentam os votos sem a necessidade de participarem presencialmente de uma sessão. O julgamento vai até as 23h59 do sábado.

As propagandas de Bolsonaro que foram alvo da decisão da ministra, após a campanha de Lula ter acionado o TSE, diziam que: