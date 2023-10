STF forma maioria para condenar mais cinco réus por invasões do 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar mais réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O entendimento da maior parte dos membros da Corte é o mesmo do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela relatoria do caso. Conforme publicou O Globo, o julgamento ocorre até esta segunda-feira (2), no plenário virtual.

De acordo com a publicação, estão sendo julgados agora pelo Supremo: Davis Baek, João Lucas Vale Giffoni, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Moacir José dos Santos e Nilma Lacerda Alves. Juntas, as penas chegam a 71 anos em regime fechado.

Até o momento, acompanharam o relator e votaram a favor da condenação os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Cristiano Zanin. Este último divergiu pontualmente quanto às penalidades a serem aplicadas contra os réus.

Os magistrados terão até 23h59 deste domingo para se posicionar. A defesa dos acusados puderam apresentar suas sustentações por meio de sistema eletrônico até o início da sessão virtual.

Pelo que relatou Moraes, as penas propostas são de 14 anos de prisão para Giffoni, Jupira e Nilma Lacerda; 12 anos de prisão para Baek; e 17 anos de prisão para Moacir Santos.

O processo contra Santos seria julgado no plenário presencial, assim como os primeiros três condenados pelo STF, mas não houve tempo durante as sessões.