STF autoriza abertura de inquérito para investigar denúncia de rachadinha de Janones

Nesta segunda-feira (4), o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou a abertura de inquérito para investigar denúncias de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones (Avante-MG).

O político é acusado de cobrar funcionários lotados em seu gabinete na Câmara dos Deputados a repassar parte dos seus salários. O prazo dado pelo ministro para as investigações é de 60 dias.

Luiz Fux Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) A suspeita de prática criminosa envolvendo detentor de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal demanda esclarecimentos quanto à eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputados.

Janones deverá prestar depoimento à Polícia Federal, assim como seus assessores e ex-assessores. O parlamentar negou as acusações.

Fux também acolheu outros pedidos feitos pela PGR e determinou que a Câmara dos Deputados envie ao tribunal a relação dos servidores que trabalham ou já trabalharam no gabinete de Janones, registro e credenciais de acesso dos profissionais às dependências da Câmara, controle de horário de trabalho, entre outras informações.

Entenda o caso

O jornalista e ex-assessor de Janones, Cefas Luiz, denunciou o suposto esquema de rachadinha e divulgou à imprensa um áudio, onde o deputado diz que é injusto ele ganhar R$ 25 mil e usar R$ 15 mil para pagar a dívida de sua campanha à Prefeitura de Ituiutaba em 2016.

A gravação tem 49 minutos e se passa em uma reunião de funcionários de Janones em fevereiro de 2019, quando ele foi eleito pela primeira vez deputado.