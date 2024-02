Sobrinho-neto de Marina Silva é morto no Acre e ministra lamenta: 'Criminalidade que destrói vidas'

O sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi morto a tiros nesta terça-feira (6) em Rio Branco, no Acre. Cauã Nascimento Silva tinha 19 anos. A informação foi dada pela própria ministra em postagem na rede social X, antigo Twitter.

"Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família."

Segundo o g1, Cauã foi morto a tiros em casa. Ele estava no próprio quarto quando a residência foi invadida por dois homens, que foram até o cômodo e dispararam contra ele. A vítima morava com a tia, um primo e outros parentes na casa, no bairro Taquari.

Marina se recupera após testar positivo para Covid-19 na semana passada. Não é a primeira vez que a ministra contrai a doença. Em maio do ano passado, Marina foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), em São Paulo, após apresentar resultado positivo para a doença. Ela recebeu alta depois de quatro dias.