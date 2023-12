Senadora Damares Alves recebe alta após dois dias internada em Brasília

Após dois dias internada em Brasília por conta de um quadro de paralisia facial, a senadora Damares Alves (Republicanos) recebeu alta hospitalar neste sábado (9). O quadro clínico foi provocado por uma recaída ao vírus varicela zoster.

Conforme a assessoria de imprensa da parlamentar, o restante do tratamento será feito em casa pela senadora. A ex-ministra do Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava internada no hospital DF Star na capital federal. O vírus varicela zoster é o mesmo causador da herpes zoster ou cobreiro, e da catapora.

Damares faz tratamento contra a doença desde março deste ano. À época, ela explicou nas redes sociais que estava usando máscara pelos corredores do Senado Federal devido ao estado de saúde.

“Minha infecção ocorreu no ouvido, caso raro, e causou uma paralisia facial. Fiquei internada alguns dias. Estou bem e trabalhando, mas não preciso explicar o quanto é constrangedor para uma mulher passar por isso. Faço tratamento para amenizar a situação”, disse Damares na ocasião.

SOBRE A DOENÇA

A herpes-zóster é causada pelo mesmo vírus que causa a catapora, podendo se manifestar quando o sistema imunológico está frágil. Esse tipo de herpes pode ser tratado com medicamentos e prevenido com vacinação.

Entre os sintomas da doença estão aparecimento de erupções na pele, febre, cansaço, dores corporais e formigamentos.

Nas redes sociais, Damares chegou a incentivar a vacinação contra herpes para idosos e ainda respondeu questionamentos sobre o uso de máscaras, apesar de não ter adotado o uso durante o período de maior contágio da Covid-19.

"A Sociedade Brasileira de Imunizações indica a vacina para pessoas com mais de 50 anos, sendo recomendado de rotina para pessoas acima de 60 anos. Se você teve catapora na infância, como eu, saiba que o vírus já está em você", acrescentou.