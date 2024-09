Tendências apontadas pelas pesquisas fazem candidatos mudarem estratégia em ataque a adversários

Os dados da 2ª pesquisa Quaest contratada pela TV Verdes Mares sobre a corrida eleitoral em Fortaleza, divulgados na última quarta-feira (11), apresentaram um cenário bastante alterado em relação aos números do primeiro levantamento de 22 de agosto. A queda de Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT) e o crescimento de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) embolou a disputa e já traz repercussão para as quatro principais campanhas na Capital.

A percepção do eleitorado neste momento, em tendência de mudança diante do aprofundamento da campanha eleitoral, causou reações quase que imediatas entre os candidatos. Além de reagirem de maneira particular aos dados, os eles lançaram novas estratégias. Veja também PontoPoder Qual o desempenho dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza entre o eleitorado feminino e masculino

Estratégia de Sarto Entre as reações mais visíveis estão a do prefeito José Sarto, candidato à reeleição. Ele lançou nas redes sociais um vídeo de André Fernandes com declarações polêmicas sobre estupro e aborto.

Essa postura, apurou esta coluna, deve ser uma tendência da campanha para os próximos dias. A tentativa de desgastar o candidato do PL busca mostrar falas polêmicas dele pelo fato de que boa parte da população ainda está conhecendo o nome ligado ao bolsonarismo e busca desgastá-lo.

A estratégia da campanha do PDT é justamente tentar colar André Fernandes nas polêmicas criadas por ele próprio e por Bolsonaro, apostando que a rejeição ao ex-presidente em Fortaleza possa desgastar o adversário nas urnas.

Em resposta a Sarto, André Fernandes publicou o vídeo nas redes e alega que o material foi editado pela campanha adversária. Ele disse que vai recorrer à Justiça e atribuiu à estratégia do prefeito à queda na pesquisa Quaest/TV Verdes Mares.

Capitão Wagner também no ataque O candidato do União Brasil também partiu para o ataque contra Fernandes nos últimos dias. Em vídeo exibido, a campanha de Wagner usa falas polêmicas do bolsonarista para questionar se ele teria atributos suficientes para ser prefeito de Fortaleza. A peça publicitária pegou os aliados de André de surpresa. Nas redes sociais, o candidato do PL rebateu: "esperava isso de todos, menos de você", disse ele. Evandro investe contra Wagner

Em outro reflexo do novo cenário, o candidato do PT, Evandro Leitão, está usando parte de suas inserções no rádio e TV para desgastar Capitão Wagner que registrou queda acima da margem de erro, mas ainda lidera as intenções de votos, segundo a Quaest.

Os vídeos relembram os episódios de motim de policiais militares atribuindo ao candidato do União Brasil a liderança desses movimentos que causaram o caos no Estado em 2012 e 2020.

Nos bastidores, aliados de Evandro admitem que o melhor cenário para o candidato em caso de segundo turno seria André Fernandes, reeditando a polarização nacional entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Wagner, ainda segundo os dados da Quaest, é o único candidato a vencer todos os concorrentes nos cenários de segundo turno. Por sinal, esse foi o dado explorado pela campanha dele após a divulgação desta rodada de pesquisa, deixando de lado o quadro de queda nas intenções de voto no cenário de primeiro turno.

Disputa ainda aberta

A pesquisa Quaest, em seu segundo levantamento, mostra um quadro mais favorável a André Fernandes e Evandro Leitão. Entretanto, o alto percentual de indecisos, ainda em 57%, demonstra que a disputa em Fortaleza pelas vagas no segundo turno ainda está em aberto.