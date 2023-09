Senadora Ana Paula Lobato do PSB comete gafe na CPI 8 de janeiro e erra nome de ex-presidente

A senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) cometeu uma gafe na CPI do 8 de janeiro, nesta terça-feira (26), e errou a pronúncia do nome do ex-presidente brasileiro General Ernesto Geisel. O momento virou alvo de críticas nas redes sociais. A parlamentar fazia perguntas a General Heleno, o depoente da vez na Comissão.

"Parlamentares sem nenhum conhecimento da história. Ruim isto, demonstram que não estudam", disse um usuário do X, antigo Twitter.

Veja o momento da gafe:

Ana Paula é suplente do ministro da Justiça Flávio Dino. Logo após errar o sobrenome, aparentemente senadores conversam paralelamente sobre o erro e ela se corrige, e pede silêncio a eles logo em seguida.

Internautas apontaram que ela errou o nome pelo menos três vezes. Alguns a defenderam e disseram que, por ser um nome da época militar, "estava tudo bem, pois esses sobrenomes podem ser esquecidos".

Nesta terça-feira, a CPI ouve o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi depor na condição de testemunha e respondeu questionamentos de parlamentares

“Não houve golpe. Para caracterizar uma tentativa de golpe em um país de 8,5 milhões de km² e mais de 200 milhões de habitantes é preciso uma estrutura muito bem montada. É preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia, que dê certo”, disse o general em uma pare da oitiva.