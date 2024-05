Seminário Prefeitos 2024: inscrições abertas para evento que reúne destaques da gestão pública no CE

O intercâmbio entre representantes das 184 gestões municipais cearenses, autoridades e especialistas em prol das boas práticas e da superação de desafios da administração pública será a máxima do XII Seminário de Gestores Públicos, realizado entre os dias 17 e 18 de junho, nos Salões Pecém e Taíba do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O tema deste ano será “Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas”. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site.

O XII Seminário de Gestores Públicos - 2024 (Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas) é uma promoção do Diário do Nordeste, Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) e o Instituto Future. O evento é uma realização da Prática Eventos e tem o apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Instituto Rui Barbosa e Instituto Plácido Castelo.

As recentes mudanças na legislação e a promoção de reformas, sobretudo no âmbito tributário, estarão no raio de preocupação dos participantes, que discutirão temáticas como os limites legais, as regras fiscais, os cuidados com o patrimônio, as finanças das municipalidades, a realização de obras e a manutenção dos serviços essenciais.

"O Sistema Verdes Mares entra no 12º ano promovendo o Seminário de Gestores Públicos, porque nós realmente entendemos que a forma mais adequada e mais rápida de beneficiar a maioria da sociedade é através da boa gestão pública. Entendemos que podemos dar essa contribuição através de um bom debate", ressalta o superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará Filho.

Ele destaca ainda o legado do evento no Estado após mais de uma década de realização. "O Seminário deixa de fato um legado importante, ele já vem construindo algo. Não é um evento pontual que aconteceu em um ano e depois não aconteceu mais. A gente entende ser importante e já temos mais de uma década de contribuição através desse bom debate da gestão pública", reforça.

Além dos temas recorrentes — como gestão fiscal — o debate eleitoral e as mudanças climáticas devem ser destaques na edição de 2024.

Fazem parte da programação momentos como a palestra magna e de abertura com o governador do Ceará, Elmano de Freitas — que fará um balanço das ações do Governo do Estado e as ações de cooperação com as prefeituras —, painéis, palestras, apresentações de casos de sucesso, lançamentos de serviços e políticas públicas, além de uma feira de produtos e serviços.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vai mostrar os principais projetos em execução na gestão municipal e detalhar o plano de governança da Prefeitura de Fortaleza na 12ª edição do Seminário.

Expectativa entre prefeitos

Presidente da Aprece, o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, frisou que o seminário já mobiliza uma expectativa entre os prefeitos e prefeitas vinculados à associação. “Todo ano ficamos esperando por este momento para que nossas equipes possam absorver novas informações, ganhar conhecimento para melhorar a qualidade dos serviços”, disse.

A temática central, segundo o dirigente, tem um diálogo direto com a realidade dos administradores. “São temas que tratam diariamente do que acontece nas nossas gestões, são importantes. Tenho certeza que as pessoas que vierem sairão com informações preciosas para melhorar a qualidade da gestão”, argumentou, relatando ser perceptível os acréscimos que as últimas edições do evento promoveram na governança das prefeituras do Ceará.

Programação

17 DE JUNHO

* 8h às 10h — Credenciamento e momento de networking e visitação de estandes

* 10h às 12h — Painel de abertura com autoridades convidadas e palestra magna

* 12h às 14h — Intervalo para almoço

* 14h às 16h — Painel 1: Geração de emprego, renda e empreendedorismo

* 16h às 18h — Painel 2: Sustentabilidade

* 18h — Encerramento do primeiro dia e visitação aos estandes

18 DE JUNHO