Seminário Prefeitos 2023 destaca o papel das mulheres na política e o fortalecimento da democracia

A 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023, acontece nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Eventos. Com o tema "Inovação e Sustentabilidade: Novos Caminhos para a Gestão", o seminário abordará temas como tecnologia, sustentabilidade e eficiência na gestão pública, oferecendo insights e soluções para os desafios enfrentados na área administrativa.

A programação do evento também irá abordar o papel das mulheres na política. O encontro intitulado "Mulheres no poder e o fortalecimento da democracia", traz um momento de reflexão para o público feminino presente, destacando a importância de seu papel na construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva com a participação de Priscilla Barreto, Líder das Prefeitas do Estado do Ceará, e Enid Câmara, CEO da Prática Eventos.

Priscilla Barreto, conhecida por sua atuação na defesa dos direitos das mulheres e pelo seu papel de liderança no âmbito político, enfatiza a necessidade de fortalecer as vozes femininas nas esferas de poder.

"É fundamental que as mulheres ocupem posições de destaque na política para que suas demandas, perspectivas e anseios sejam devidamente representadas. A participação ativa das mulheres é um elemento essencial para a construção de uma democracia verdadeiramente inclusiva e justa".

Já Enid Câmara, empresária e organizadora do evento, destaca a importância de criar espaços de diálogo e oportunidades para as mulheres na política.

"Precisamos romper com barreiras históricas e garantir que as mulheres tenham igualdade de oportunidades na esfera política. A presença feminina é fundamental para a tomada de decisões equilibradas e representativas, contribuindo diretamente para a consolidação de uma democracia plena e eficiente".

O evento é realizado nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Eventos, gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site https://gestorespublicosce.com.br/