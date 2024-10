Sarto vota e nega apoio a candidatos no segundo turno: 'sou neutro'

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) votou na tarde deste domingo (27) na Escola Municipal Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. Acompanhado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Sarto destacou que está “neutro”, sem declarar apoio aos candidatos que concorrem à prefeitura neste segundo turno.

Questionado por jornalistas sobre ter sido visto no mesmo local onde era realizado um evento de campanha do candidato André Fernandes (PL) no sábado (26), Sarto afirmou que estava no local, na Barra do Ceará, “fiscalizando uma obra” e “por uma coincidência entrou em um engarrafamento” da carreata do candidato.

“Pessoal diz: prefeito, é 22? Eu digo: sou neutro. Eu não sabia que tinha esse movimento lá”, disse Sarto.

”Respeito os partidários do PDT que aderiram a uma ou a outra tese, respeito e essa foi a deliberação que a gente tirou do partido; neutralidade com liberdade” José Sarto Prefeito de Fortaleza

Sarto também comentou sobre a campanha dos candidatos Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). “Foi uma campanha baseada no ódio, no antagonismo por antagonismo, na crítica pela crítica, sem aprofundar nas complexidades enormes que essa cidade tem e que vão bater na porta do próximo prefeito já no dia 1º de janeiro”.