Sarto sai em defesa de mudanças em show de luzes da virada: 'o barulho excessivo afeta muita gente'

O prefeito José Sarto (PDT) foi às redes sociais, na tarde deste sábado (31), para prestar esclarecimentos em relação à queima de fogos durante a virada deste ano, que será curta, em comparação com outros anos, e, segundo o gestor, com baixo volume. Sarto disse que tem ouvido reclamações após as informações sobre o espetáculo pirotécnico da virada serem anunciadas.

"Para quem está decepcionado, digo mais: não esperem fogos barulhentos nem aquela pirotecnia gigante no céu. Faremos um mega espetáculo de luzes na hora da virada durante o show do Alok, mas respeitando as pessoas com hipersensibilidade sensorial, pessoas com autismo, idosos, crianças pequenas e animais de estimação".