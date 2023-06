Sarto evita atiçar ataques do presidente do PDT a Cid e Elmano; Roberto Cláudio reforça críticas

Uma crítica feita pelo deputado federal André Figueiredo sobre obras do Governo Estadual que estariam inacabadas, em Fortaleza, repercutiu entre o prefeito José Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Todos eles, que são do PDT, marcaram presença em uma palestra do ex-ministro Ciro Gomes sobre economia brasileira na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), nesta quinta-feira (15).

Enquanto Sarto preferiu se afastar da discussão – mesmo com uma leve alfinetada ao governador Elmano de Freitas (PT) –, Roberto Cláudio, presidente do PDT municipal, cobrou a gestão cearense.

“Eu não estou me lembrando de quem é a música, mas eu quero mesmo é falar de mim, de quem sou, das minhas obras. Eu digo minhas por excesso de zelo, mas as nossas obras em Fortaleza, que são 200 em andamento, não tem nenhuma parada”, disse o atual prefeito.

“Eu falo por mim, aí me refugio no depoimento de Carlos Lacerda: o depoimento eu dou o meu, quem quiser que dê o seu”, completou, citando licitações prontas no campo da educação, do urbanismo, do esporte, do meio ambiente, entre outros.

Já Roberto Cláudio disse: “realmente está um cenário muito triste de obras e de compromissos que foram marcados pelo governo e que precisam ser retomadas, até porque neste momento há uma grande intervenção sendo feita pela Prefeitura”.

“Esses ciclos importantes na Praia de Iracema, no hotel, na própria ponte, precisam ser retomados, porque são intervenções assumidas e já anunciadas pelo Governo do Estado que estão de fato abandonadas”, comentou.

Cobrança

Na quarta-feira (14), o deputado federal publicou em sua conta do Instagram uma cobrança ao Governo do Estado sobre as obras inacabadas na Capital.

“Nossa Terra da Luz segue com sua beleza comprometida por obras inacabadas do Governo do Estado, principalmente na Praia de Iracema, lugar histórico e ícone turístico da capital cearense”, apontou.

“Não podemos esquecer também dos transtornos causados pela Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), iniciada em 2013, que interdita a avenida Santos Dummont em três trechos. Será que precisamos lembrar ao Governo Estadual que Fortaleza é a capital do nosso Ceará?”, questionou.

O Diário do Nordeste procurou a gestão Elmano para comentar as declarações e aguarda retorno.