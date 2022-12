Saiba o que diz cada vereador de Fortaleza sobre a criação de uma taxa para coleta do lixo

O projeto da Prefeitura de Fortaleza para implementar, a partir do ano que vem, uma taxa para coleta de lixo na Capital continua sendo o assunto central dos últimos dias e causando polêmica na Câmara Municipal.

Na última semana, manifestantes compareceram à sessão em protesto contra a nova taxação e ocuparam as galerias da Casa. Nomes dos vereadores favoráveis ao projeto foram escritos em sacos de lixo, e faixas contrárias à cobrança foram estendidas no local.

Por se tratar de uma matéria considerada delicada nos bastidores, vereadores da base do prefeito demonstram insatisfação com a matéria e se unem com a oposição para tentar barrar o projeto.

Para justificar a articulação, os parlamentares afirmam que o assunto não deveria ter sido enviado em regime de urgência para a Casa, uma manobra prevista no regimento mas que acelera o trâmite da votação.

Os que são contrários à taxação também justificam a postura alegando que “não é o momento” de implementar o novo tributo, uma vez que há um cenário de recuperação econômica no pós-pandemia.

Legenda: Protesto contra a taxa do lixo na Câmara de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Na sexta-feira (16), o prefeito José Sarto defendeu as mudanças que foram aprovadas na proposta, ampliando a isenção. "Praticamente é uma nova mensagem que está lá. No início, era de isenção de 30% dos imóveis, já está em 70% dos imóveis", declarou o prefeito.

Com votação em plenário prevista para a próxima semana, o Diário do Nordeste reuniu as declarações dos parlamentares sobre a proposta.

O que dizem os parlamentares da base do prefeito José Sarto sobre a taxação da coleta de lixo:

Antônio Henrique (PDT) - O presidente da Câmara Municipal não se manifestou sobre o assunto. A assessoria foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos.

Adail Júnior (PDT) - O atual vice-presidente da Casa, ao ser questionado, disse que iria esperar o avanço das discussões sobre o tema para se manifestar.

Legenda: Gardel Rolim (PDT) é líder do prefeito Sarto e o principal defensor da taxa do lixo na Câmara Municipal Foto: Érika Fonseca

Gardel Rolim (PDT) - Líder do prefeito José Sarto, Gardel Rolim foi o primeiro parlamentar a usar a tribuna da Casa para falar favoravelmente ao projeto. Ele defende que os vereadores sejam atendidos nas modificações que desejam fazer no texto original e que a taxa do lixo seja implementada no município.

Bruno Mesquita (Pros) - Procurado, o parlamentar afirmou que preferia não comentar o caso.

Professor Enilson (Cidadania) - A usar a palavra na sessão na última quarta-feira (14), o parlamentar, que é vice-líder do prefeito José Sarto (PDT), se posicionou favorável ao projeto, argumentando que pessoas de baixa renda estariam isentas do pagamento da taxa.

Paulo Martins (PDT) - O vice-presidente eleito da Câmara Municipal disse que se encontra “em uma situação delicada”, uma vez que a taxa onera a população e, ao mesmo tempo, a Prefeitura precisa arrecadar para manter o serviço. Ele afirmou que, no momento, é favorável ao texto.

Renan Colares (PDT) - O parlamentar, apesar de ter votado favoravelmente à matéria na CCJ, afirma que, em plenário, será contra a aprovação da taxa do lixo.

Fábio Rubens (PSB) - Procurado, o parlamentar disse ainda não ter tomado a decisão sobre ser a favor ou contra a taxação do lixo.

Enfermeira Ana Paula (PDT) - Apesar de ser do mesmo partido do prefeito, a vereadora afirma que tem um mandato “independente”, e se posiciona contra a taxação. A parlamentar reclama de pouco tempo para discussão.

Cláudia Gomes (PSDB) - A assessoria da vereadora informou que ela só iria se manifestar sobre o assunto no dia da votação, que deve ocorrer na próxima semana.

Didi Mangueira (PDT) - O parlamentar também foi favorável ao parecer pela aprovação da matéria no âmbito da CCO.

Emanuel Acrísio - Membro da CCO, o parlamentar votou pela aprovação da taxação.

Germano He-Man (PMB) - Procurado através de ligações e pessoalmente na Câmara, o vereador não respondeu aos questionamentos.

PP Cel (PSD) - A assessoria foi questionada sobre o assunto, mas não respondeu até a publicação da matéria.

Carlos Mesquita (PDT) - Membro da base do prefeito, o parlamentar defende que a discussão da matéria seja suspensa, uma vez que enfrenta resistência na Casa, e “merece maior discussão”.

Cônsul do Povo - A reportagem não conseguiu contato com o parlamentar.

Luciano Girão - O parlamentar foi procurado, mas não respondeu.

Estrela Barros (REDE) - A vereadora afirmou que, apesar de ser da base do Governo, votará contra a taxa do lixo. “Não aguentamos mais impostos”, afirmou.

Eudes Bringel (PSB) - A assessoria do parlamentar afirmou que não há confirmação sobre o voto dele.

José Freire (PSD) - A reportagem não conseguiu contato com o parlamentar.

Júlio Brizzi (PDT) - Líder da bancada do PDT na Casa, o parlamentar é um dos que se posiciona contra a taxação.

Léo Couto (PSB) - O vereador renunciou a condição de vice-líder do Governo na quinta-feira (15). Couto defende que a proposta seja derrubada em plenário.

Lúcio Bruno (PDT) - A assessoria do parlamentar informou que ainda não foi comunicada sobre como ele deverá votar na matéria.

Marcelo Lemos (União Brasil) - O vereador também foi procurado, mas não respondeu aos questionamento.

Pedro França (Cidadania) - A reportagem não conseguiu contato com o parlamentar.

Tia Francisca (PL) - Procurada, a vereadora afirmou que também votará contra a matéria. “Após sairmos de uma pandemia tão dolorosa, acredito que neste momento não seja a hora de trazer mais um custo para a população”

Kátia Rodrigues (Cidadania) - A reportagem não conseguiu contato com a parlamentar.

Jorge Pinheiro (PSDB) - O parlamentar afirmou que “jamais votaria pela taxa do lixo em Fortaleza”.

Wellington Sabóia (PMB) - O parlamentar não respondeu ao questionamento até a publicação da matéria.

O que dizem os vereadores de oposição

Carmelo Neto (PL) - “ Meu voto não é para evitar o impacto no consumo das famílias fortalezenses, que vem sem nenhuma perspectiva de retorno à população e serve tão somente para favorecer o inchaço da máquina pública municipal”, disse o parlamentar.

Inspetor Alberto (PL) - Nas redes sociais, o vereador afirmou estar trabalhando para barrar a medida. “Estamos trabalhando muito para barrarmos esse presente de Natal do Sarto. Já pensou? Você pagar em 2023 uma taxa que vai de R$ 21.50 a R$ 133,23 por mês?”, escreveu.

Legenda: Vereadores de base e oposição se posicionam contra a taxaçao do lixo Foto: Felipe Azevedo

Márcio Martins (Pros) - “Sou contra a taxa do lixo e a favor do povo de Fortaleza”, escreveu o vereador, que também é líder da oposição na Casa.

Priscila Costa (PL) - Contrária a proposta, a parlamentar publicou sobre o assunto nas redes sociais. “Cabe a você, fortalezense, mostrar ao seu vereador que nossa cidade não quer pagar essa conta que o Prefeito quer empurrar goela abaixo”, escreveu.

Ronaldo Martins (Republicanos) - "O fortalezense, agora que começa a tentar a se recuperar a questão da pandemia e o desemprego. Não é justo criar mais um imposto e mais uma taxa”, disse o parlamentar.

Sargento Reginauro (União Brasil)) - “Metade do povo na linha de pobreza, outra parte na miséria e a preocupação do Prefeito é criar mais impostos! Isso é absurdo e como fui contra a criação, serei contra novamente”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Julierme Sena (União Brasil) - "A única saída para impedir a aprovação da taxa do lixo é a pressão popular", escreveu o vereador nas redes sociais.

Ronivaldo Maia (sem partido) - O vereador afirmou que votará não à matéria e defende que haja mais tempo para a discussão do assunto.

Guilherme Sampaio (PT) - O vereador é um dos que protagonizou embates na Casa para defender a derrubada do texto. O petista também critica o que chama de modo apressado que a Prefeitura tenta aprovar a matéria.

Larissa Gaspar (PT) - “Se o prefeito não tiver o bom senso de retirar essa matéria inoportuna e injusta com o nosso povo de apreciação aqui da nossa casa, que os colegas vereadores possam se manifestar contrários à taxa do lixo”, disse a parlamentar.

Gabriel Aguiar (PSOL) - “A proposta da prefeitura não prioriza o repasse da arrecadação para os catadores, mas sim para a iniciativa privada”, critica o vereador.

Adriana do Nossa Cara (PSOL) - "Pressione o seu vereador ou vereadora para que se posicione e vote não para a taxa do lixo", defendeu a parlamentar.

Danilo Lopes (Avante) - Danilo Lopes disse ser contra a taxação do lixo.