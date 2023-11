Sabatina de Flávio Dino para o STF é marcada para o dia 13 de dezembro do Senado

A sabatina de Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), foi marcada para o dia 13 de dezembro. A sessão acontece no Senado Federal, segundo informou Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

"Informo que a sabatina do indicado ao STF será no dia 13 de dezembro, em reunião ordinária da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ), com a relatoria do competente senador Weverton Rocha", disse Alcolumbre.

Weverton Rocha é senado do PDT pelo Maranhão. Ele protagonizou, inclusive, embates contra Flávio Dino nas últimas eleições, mas a dupla já foi aliada no passado.

Flávio Dino

Atual ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino de Castro e Costa, de 55 anos, é natural de São Luís, no Maranhão. Ele é formado em Direito, e foi professor e juiz federal, além de ex-governador do Estado. Ele renunciou ao cargo, no primeiro semestre de 2022, para concorrer ao Senado Federal pela primeira vez.

Como magistrado, ele atuou por 12 anos, quando também exerceu os cargos de secretário‐geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entrou na política em 2006, quando foi eleito como deputado federal pelo Estado. Em 2015, assumiu o Governo do Maranhão, sendo reeleito no pleito seguinte e saindo neste ano. Ele atualmente é filiado ao PSD.