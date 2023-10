'Quem deve começar a campanha é a oposição', pondera Cid Gomes sobre sucessão de Ivo em Sobral

Como de praxe, as definições eleitorais do PDT em Sobral devem ficar para a última hora. É o que diz o senador Cid Gomes, presidente estadual da legenda, cuja base eleitoral é nessa cidade da região Norte. Lá, quem governa é o seu irmão Ivo Gomes, caminhando para o fim do segundo mandato. O desafio, agora, é tocar a gestão e preparar um(a) sucessor(a).

"Quando se trata de reeleição, as decisões já acontecem dois anos antes. Mas quando é novo candidato, para quem tem a responsabilidade de governar, é de todo inconveniente que se antecipe. Primeiro, a máxima diz que quem deve começar a campanha é a oposição, principalmente se a gestão for bem avaliada, que, graças a Deus, é o caso de Sobral", afirmou, na live PontoPoder, do Diário do Nordeste, na sexta-feira (20).

"Isso dá a ele (Ivo) uma legitimidade para, num momento oportuno, lançar uma candidatura. E a oposição até hoje, ao que me consta, não lançou nenhum candidato. Então é a gente que vai começar esse processo? Eu acho que não faz sentido. Até porque o Ivo tem responsabilidade de gerir", completou.

Contudo, para o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, o candidato da oposição em Sobral deve sair da "família do Moses Rodrigues", assim como foi em 2020. Naquele ano, o principal rival de Ivo foi Oscar Rodrigues, pai de Moses e deputado estadual atualmente.

