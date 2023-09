Para 2024, Capitão Wagner aposta em ‘onda’ da oposição em Sobral, Fortaleza e Região Metropolitana

Após eleger aliados — que desde então viraram adversários — em municípios estratégicos em 2020, o presidente do União Brasil, Capitão Wagner, aposta em uma nova “onda” da oposição para as eleições do próximo ano. No alvo, além de Fortaleza, onde o político já confirmou sua pré-candidatura, estão também municípios da Região Metropolitana da Capital.

A expectativa do oposicionista é de que a “onda do 44” (em referência ao número do União Brasil nas urnas) também invada Sobral, reduto da família Ferreira Gomes. As declarações do dirigente partidário foram dadas nesta quinta-feira (21), em entrevista aos editores e colunistas de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Durante a participação na live do PontoPoder, o político revelou planos e estratégias para o próximo ano. A entrevista foi a primeira de uma série de conversas com dirigentes partidários a pouco mais de um ano das eleições de 2024. O Diário do Nordeste também publica a série “Influências Partidárias”, onde narra a história dos partidos no Ceará.

Atualmente, Wagner comanda a Secretaria da Saúde de Maracanaú e é do município que deve sair uma das principais apostas eleitorais do União Brasil com a candidatura à reeleição de um dos mais tradicionais políticos cearenses, Roberto Pessoa (União).

O prefeito foi um dos poucos aliados de Wagner eleito em 2020 que se manteve na oposição. Professor Marcelão, de São Gonçalo do Amarante, e Vitor Valim, de Caucaia, por exemplo, atualmente integram a base fiel de aliados do governador Elmano de Freitas (PT).

O presidente do União Brasil reconhece que é difícil atrair e manter mandatários em uma sigla que atua na oposição. Contudo, Wagner se diz otimista para o pleito do próximo ano.

“Quando temos uma candidatura competitiva como a minha, em Fortaleza, a do Roberto Pessoa, em Maracanaú, a do George Valentim, em Maranguape, a do Deuzinho Filho, em Caucaia, a da família do Moses Rodrigues em Sobral e em mais alguns municípios nos dá a expectativa de bons resultados”, disse.

Capitão Wagner Presidente do União Brasil “Podemos ter uma onda do 44 com candidaturas fortes em Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Caucaia, isso pode ajudar qualquer candidatura, se criar uma onda do 44”

Ex-aliados

Sobre os antigos aliados que atualmente integram o grupo governista, Wagner teceu críticas, especialmente contra o prefeito de Caucaia, Vitor Valim.

“Tenho plena convicção de que qualquer guinada de 180 graus é muito cara aos políticos”, apontou o político.